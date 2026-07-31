Установление контроля над Веровкой затрудняет снабжение ВСУ в глубине обороны МО: контроль над Веровкой усложняет снабжение ВСУ в глубине обороны

Москва31 июл Вести.Освобождение российскими войсками Веровки Харьковской области серьезно усложняет снабжение ВСУ в глубине обороны. Это заставляет противника отступать все дальше от границы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство 31 июля сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Стенки в Донецкой Народной Республике и Веровка в Харьковской области. Установление контроля над Веровкой было произведено подразделениями группировки войск "Север".

Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы заявили там

В МО также сообщили о нанесении российскими войсками одного массированного и 15 групповых ударов по военным целям на территории Украины в течение недели.