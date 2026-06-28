Москва28 июн Вести.Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

28 июня ведомство сообщило, что штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии "Восточной" группировки войск прорвали эшелонированную оборону противника и полностью освободили населенный пункт Писанцы.

Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки "Восток" занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ сказано в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение населенного пункта создало прямые условия для дальнейшего продвижения российских войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с 26 по 27 июня освободили 70 зданий в Константиновке и 57 зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР).