В МО РФ заявили о нарушении устойчивости обороны ВСУ после освобождения Лесного Минобороны: освобождение Лесного военнослужащими РФ нарушило устойчивость ВСУ

Москва30 июн Вести.Освобождение населенного пункта Лесное в Запорожской области позволило подразделениям группировки войск "Восток" закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт освободили штурмовые подразделения 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса в ходе наступательных действий. Противник лишился 8 бронемашин и 27 гексакоптеров типа "Баба-яга", а также понес другие потери.

Освобождение населенного пункта Лесное позволило подразделениям группировки войск "Восток" закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке говорится в сообщении

В военном ведомстве добавили, что занятие Лесного создает условия для дальнейшего продвижения в районе Даниловки и в юго-западном направлении Запорожской области.

Ранее во вторник сообщалось, что ВС РФ также освободили населенные пункты Ровное и Малиновка.