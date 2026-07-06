Командир взвода описал опорные пункты ВСУ, построенные у села Лесное Командир взвода описал позиции ВСУ, расположенные у села Лесное

Москва6 июл Вести.Российские войска закрепилась на стратегической высоте, расположенной на подступах к села Лесное. На возвышенности Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили опорные пункт. Об этом рассказал ИС "Вести" командир взвода 39-й мотострелковой бригады с позывным Том.

Укрепленный район противника имел разветвленную систему траншей. Включал в себя бетонные долговременные бетонные точки (ДОТ), отметил он.

Всегда господствующая высота на войне являлась огромным преимуществом. Поэтому на высоте у них [ВСУ] установлены ряд опорных пунктов больших. В том числе и бетонные доты там установлены сказал Том

Командир добавил, что на данный момент оборона украинских боевиков вокруг села разрушена.

Ранее военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Агат рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Лесное в Запорожской области наносили массированные удары по собственным опорным пунктам.