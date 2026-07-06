Москва6 июлВести.Российские войска закрепилась на стратегической высоте, расположенной на подступах к села Лесное. На возвышенности Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили опорные пункт. Об этом рассказал ИС "Вести" командир взвода 39-й мотострелковой бригады с позывным Том.
Укрепленный район противника имел разветвленную систему траншей. Включал в себя бетонные долговременные бетонные точки (ДОТ), отметил он.
Всегда господствующая высота на войне являлась огромным преимуществом. Поэтому на высоте у них [ВСУ] установлены ряд опорных пунктов больших. В том числе и бетонные доты там установленысказал Том
Командир добавил, что на данный момент оборона украинских боевиков вокруг села разрушена.
Ранее военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Агат рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Лесное в Запорожской области наносили массированные удары по собственным опорным пунктам.