При освобождении Писанцев ВС РФ уничтожили взвод боевиков и 23 дрона "Баба-Яга"

Раскрыты детали освобождения Писанцев в Днепропетровской области При освобождении Писанцев ВС РФ уничтожили взвод боевиков и 23 дрона "Баба-Яга"

Москва30 июн Вести.В рамках операции по освобождению села Писанцы в Днепропетровской области силами подразделений 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" был уничтожен взвод боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие ВС РФ скрытно подошли к первым домам населенного пункта, отметили в ведомстве. Дальнейшее продвижение российских войск проходило под непрерывными атаками украинских дронов. Об успешном освобождении села было объявлено 28 июня.

В ходе освобождения Писанцев подразделения ВС РФ также уничтожили 23 гексакоптера "Баба-Яга", пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей подвоза и семь наземных роботизированных комплексов.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ при отступлении из Писанцев маскировали мины под молочную продукцию. Эти взрывные устройства срабатывали, если солдаты касались упаковки.