Российский боец: ВСУ использовали "смертельное" молоко в Писанцах Боец ВС России: украинские боевики заминировали упаковки молока в Писанцах

Москва30 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обороне населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области маскировали мины под упаковки из-под молока, заявил российский военнослужащий с позывным Бредус в интервью РИА Новости.

ВСУ пытались затруднить обнаружение взрывных устройств российскими штурмовыми подразделениями, применяя различные способы маскировки, пояснил Бредус.

Пачка из-под молока просто лежит. Подошел к ней - и все, тебя нет. Чуть-чуть шевельнул - она срабатывает на движение. Без проблем может ранить приводит РИА Новости слова бойца

При освобождении Писанцев российские подразделения постоянно проверяли местность на наличие подобных ловушек и соблюдали повышенные меры предосторожности, подчеркнул Бредус.

Российские военнослужащие находили украинскую взрывчатку, замаскированную под пластиковые бутылки и кошельки.

Минобороны сообщило 28 июня об освобождении Писанцев в Днепропетровской области.