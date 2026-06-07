ВСУ маскируют взрывчатку под пластиковые бутылки, предупредили силовики ТАСС: ВСУ маскируют взрывные устройства под пластиковые бутылки

Москва7 июн Вести.ВСУ начали прятать взрывные устройства в бутылки из-под воды, рассказали агентству ТАСС в российских силовых структурах.

Уточняется, что взрывчатка может быть замаскирована под пластиковую бутылку, состоящую «из двух частей». При этом, части «соединяются между собой резьбой», скрытой «под этикеткой».

В публикации говорится, что прикосновение к подобной бутылке чревато детонацией.

Ранее сообщалось, что украинские боевики начали маскировать противопехотные мины в Запорожской области под ветки деревьев.