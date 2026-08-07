Москва7 авгВести.ВСУ придумывают все новые способы минирования приграничных территорий Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
На суджанском участке ВСУ маскируют взрывные устройства под пакеты из-под соканаписал он в мессенджере MAX
Губернатор не исключил, что на такие опасные предметы можно наткнуться и в других приграничных районах.
В этой связи он попросил всех жителей быть предельно бдительными и внимательными, не трогать подозрительные предметы и даже не подходить к ним, а сразу звонить по телефону 112. И обязательно предупредить о потенциальной опасности детей.