В курском приграничье ВСУ маскируют взрывные устройства под пакеты от сока Хинштейн предупредил о "ловушках" ВСУ в виде пакетов из-под сока

Москва7 авг Вести.ВСУ придумывают все новые способы минирования приграничных территорий Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

На суджанском участке ВСУ маскируют взрывные устройства под пакеты из-под сока написал он в мессенджере MAX

Губернатор не исключил, что на такие опасные предметы можно наткнуться и в других приграничных районах.

В этой связи он попросил всех жителей быть предельно бдительными и внимательными, не трогать подозрительные предметы и даже не подходить к ним, а сразу звонить по телефону 112. И обязательно предупредить о потенциальной опасности детей.