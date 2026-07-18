ВСУ в Курской области сочетали противотанковые и противопехотные мины Боец РФ рассказал, как в Курской области разминируют комбинированные минные поля

Москва18 июл Вести.Инженеры Северной группировки войск в Курской области занимаются разминированием оставленных ВСУ комбинированных минных полей, где противотанковые мины прикрыты большим количеством противопехотных боеприпасов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным Лодырь.

За год работы подразделение Лодыря нашло и уничтожило около 80 тысяч взрывоопасных предметов.

Зачастую все комбинированное: это противотанковые мины, под которые кладут, допустим, мину-ловушку либо сверху в запальное гнездо кладут противопехотную мину, и противотанковая мина уже срабатывает не от тяжелой техники, а от человека сказал он

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике бойцы сводного отряда МЧС за два месяца разминировали около 50 гектаров сельскохозяйственных земель.