ВСУ маскируют взрывные устройства под кошельки и плюшевых медведей Минобороны: саперы "Севера" нашли в Курской области мины ВСУ под видом игрушек

Москва17 мая Вести.Военнослужащие 1-й гвардейской инженерно-саперной Брестско-Берлинской краснознаменной бригады, награжденной орденами Суворова, Кутузова и Жукова, действующей в составе группировки войск "Север", обнаружили и обезвредили в Курской области мины и беспилотники ВСУ, замаскированные под бытовые предметы. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав соответствующее видео.

ВСУ используют самодельные взрывные устройства, такие как плюшевая игрушка, кошелек, а также самодельная ПТМ-3 (противотанковая мина - прим ), что является копией советской противотанковой мины на территории Курской области рассказал командир роты с позывным Порох

По его словам, украинские формирования активно применяют боеприпасы, изготовленные на 3D-принтерах. Среди них - мина "Пряник", получившая название благодаря округлой форме и компактным размерам, а также мина "Помада", имитирующая косметический предмет. Кроме того, используются модификации ПМФ-1 "Лепесток", которые внешне напоминают опавшую листву.

Саперы также обезвредили украинские беспилотники самолетного типа и FPV-дроны с закрепленными взрывными устройствами. На позициях были обнаружены противотанковые гранатометы американского и чешского производства, а также противотанковые мины из Болгарии, Чехии, Испании и Румынии.

В рамках демонстрации бойцы представили образцы формы одежды и специализированной техники, которые инженерные подразделения задействуют при разминировании и обеспечении безопасности. Инженерные расчеты продолжают очистку территории.

Ранее в воскресенье в оборонном ведомстве сообщили о ликвидации российскими военными свыше 85 полевых пунктов хранения ВСУ. Поражение им было нанесено беспилотниками.