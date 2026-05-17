Москва17 мая Вести.Беспилотные подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили 85 целей в Харьковской области, в том числе склады боекомплекта и горюче-смазочных материалов, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.

Он отметил, что речь идет о периоде с начала мая, в том числе уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки боекомплекта, горюче-смазочных материалов и провианта​​​.

Беспилотники контролируют маршруты снабжения ВСУ, уничтожая сразу после обнаружения роботизированные тележки и автотранспорт, также беспилотные системы могут уничтожать на линии соприкосновения сбросы материальных средств с гексакоптеров типа "Баба Яга".

Уничтожение логистики ВСУ лишает их снабжения и снижает оборонительные возможности, добавил боец.