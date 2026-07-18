Москва18 июл Вести.Инженеры российской группировки "Север" занимаются обезвреживанием двойных противотанковых мин, установленных украинскими боевиками во время вторжения в Курскую область. О подробностях в интервью ИС "Вести" рассказал механик – водитель боевой машины разминирования с позывным Широкий.

Он рассказал, что работает в зоне спецоперации с 2022 года и за это время успел побывать на всех направлениях фронта. По его мнению, способы минирования, которые ВСУ применяли в Курской области, оказались самыми неприятными.

Мы наехали на двойную мину, на двойную ТМ (танковую мину - прим. ред.), то есть они лежали друг на друге. И вот трал 4 на 4 метра, он просто туда лег, и тогда у нас у трала оторвало крепление центральных катков. От одной-то ТМ ощущения достаточно неприятные, а когда наехали на двойную, мне кажется, вот эти все 65 тонн, сам трал, я думаю, его подбросило аж в воздухе рассказал Широкий

Ранее сапер 35-й бригады 41-й гвардейской армии группировки войск "Центр" рассказал, что они работают в специальной экипировке, которая обеспечивает их безопасность во время работы.