Москва18 июлВести.Саперы 35-й бригады 41-й гвардейской армии группировки войск "Центр" работают в специальной экипировке, которая обеспечивает их безопасность. Об этом заявил ИС "Вести" военнослужащий этой команды Николай Митрошин.
Порыв выполнять задания без экипировки возникает в полуденный зной. Практический опыт подсказывает, что следует придерживаться мер безопасности, подчеркнул он.
Это наша защита как саперов. Это необходимость, это безопасность. Поэтому на этот счет мы как-то не рассуждаем, а наоборот, чувствуем более себя уверенно при разминировании того или иного объектасказал Митрошин
Военные группировки войск "Восток" останавливают артиллерией попытки малых групп ВСУ прорвать оборону.