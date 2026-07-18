Сапер "Центра": уверенность в работе придает специальная экипировка Сапер "Центра" рассказал, что придает уверенность в работе

Москва18 июл Вести.Саперы 35-й бригады 41-й гвардейской армии группировки войск "Центр" работают в специальной экипировке, которая обеспечивает их безопасность. Об этом заявил ИС "Вести" военнослужащий этой команды Николай Митрошин.

Порыв выполнять задания без экипировки возникает в полуденный зной. Практический опыт подсказывает, что следует придерживаться мер безопасности, подчеркнул он.

Это наша защита как саперов. Это необходимость, это безопасность. Поэтому на этот счет мы как-то не рассуждаем, а наоборот, чувствуем более себя уверенно при разминировании того или иного объекта сказал Митрошин

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