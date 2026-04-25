Москва25 апр Вести.Специальные приборы для наблюдения помогают снайперам осматривать окрестности и искать цели из безопасного места. Об этом ИС "Вести" рассказал снайпер 102 мотострелкового полка с позывным "Кнут".

Он добавил, что во время боев за Часов Яр такой прибор позволял занимать позицию в многоэтажке на несколько этажей ниже, чем он был установлен.

В Часовом Яре мы работали с высоток, соответственно, прибор у нас стоял максимально высоко, это был десятый этаж, подразрушенный, в развалинах. Мы его выставляем, сами снайпера выбирали позиции, ну, там на этаж, на два ниже, и через провода мы его коммуницировали с планшетом, и, соответственно, наблюдатель у нас находился в безопасном месте, внизу рассказал "Кнут"

Ранее его партнер по снайперской паре, доброволец из Италии с позывным "Спартак" поделился историей, как он приехал на Донбасс.