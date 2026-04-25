Москва25 апрВести.Снайперы группировки войск "Запад" успешно выполняют боевые задачи, заявил ИС "Вести" заместитель командира специального взвода стрелковой роты снайперов с позывным Кадет.
Снайперы вместе с операторами БПЛА и штурмовиками продавливают оборону ВСУ на купянском направлении. Украинские войска не достигли поставленных задач на данном участке фронта, подчеркнул он.
На данный момент [задача снайперов] - это прикрытие наших беспилотных операторов, работа на ПВН [посты воздушного наблюдения]. Враг сейчас находится очень далеко. Смена сезонов сейчас произошла. Мы пойдем с новыми силами. Дороги подсохли, логистика наладится. Будем двигаться дальшесказал Кадет
С наступлением весны оперативно-тактическая обстановка на харьковском направлении стала более благоприятной для работы снайперских пар, заявил снайпер группировки войск "Запад".