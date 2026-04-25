Боец "Запада" Кадет рассказал о задачах снайперов на купянском направлении Бойцы "Запада" продолжают продавливать оборону ВСУ на купянском направлении

Москва25 апр Вести.Снайперы группировки войск "Запад" успешно выполняют боевые задачи, заявил ИС "Вести" заместитель командира специального взвода стрелковой роты снайперов с позывным Кадет.

Снайперы вместе с операторами БПЛА и штурмовиками продавливают оборону ВСУ на купянском направлении. Украинские войска не достигли поставленных задач на данном участке фронта, подчеркнул он.

На данный момент [задача снайперов] - это прикрытие наших беспилотных операторов, работа на ПВН [посты воздушного наблюдения]. Враг сейчас находится очень далеко. Смена сезонов сейчас произошла. Мы пойдем с новыми силами. Дороги подсохли, логистика наладится. Будем двигаться дальше сказал Кадет

С наступлением весны оперативно-тактическая обстановка на харьковском направлении стала более благоприятной для работы снайперских пар, заявил снайпер группировки войск "Запад".