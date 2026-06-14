Боец ВС РФ Луна: колумбийцы и нигерийцы воюют в ВСУ в Харьковской области

Российский боец рассказал о неопытных наемниках из Нигерии в ВСУ под Харьковом Боец ВС РФ Луна: колумбийцы и нигерийцы воюют в ВСУ в Харьковской области

Москва14 июн Вести.На харьковском направлении на стороне Украины воюет много иностранных наемников из Нигерии, которые предварительно даже не проходят обучение. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель командира штурмовой роты группировки войск "Запад" - позывной Луна.

Основная задача группировки российских войск "Запад" сейчас - отодвинуть линию фронта как можно дальше вглубь Харьковской области. Как отметил боец, в рядах противника воюют не только насильно мобилизованные, но и иностранные наемники.

Вот были колумбийцы, пытались зайти, но у них, к счастью, ничего не получилось. Иностранных много. Нигерия также поставляет заявил Луна

Опытными бойцами, по его словам, этих наемников назвать нельзя.

В основном нет - у них как правило даже обучения толком нет отметил боец

Ранее он участвовал в освобождении Купянска, а сейчас готовит для передовой новых операторов БПЛА. По словам Луны, бойцы на передовой часто благодарят наших беспилотчиков за доставку в окопы боеприпасов и провизии.

Благодарят, всегда ждут, запрашивают часто. Иногда просто выходят сказать операторам спасибо. Без операторов невозможно будет ни продвижение штурмовых групп, ни проведение разведки пояснил заместитель командира штурмовой роты

Ранее ВС РФ ударом БПЛА "Герань" поразили цех производства дронов ВСУ в Харьковской области, также 43 наших беспилотника уничтожили мост через реку Нитрус в районе села Андреевка.