Удар 43 дронов ВС РФ по мосту в Харьковской области сняли на видео

Появилось видео удара 43 дронов ВС РФ по мосту в Харьковской области Удар 43 дронов ВС РФ по мосту в Харьковской области сняли на видео

Москва13 июн Вести.В Харьковской области 43 беспилотника Вооруженных сил (ВС) России уничтожили мост. Кадры уничтожения публикует Telegram-канал "Военкоры русской весны".

На кадрах беспилотники один за одним поражают опорные балки моста, пока конструкция не разрушается окончательно.

БПЛА один за другим бьют по опорам моста через речку Нитрус в районе села Андреевка отмечается в публикации

Российские военнослужащие систематически поражают мосты на территории Украины, использующиеся в логистических системах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одним из таких является мост в Затоке под Одессой. 8 июня военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что этот объект играет роль одного из ключевых транспортных переходов, через которые на одесский узел поступает военная помощь, топливо, боеприпасы и иные ресурсы, необходимые для поддержания активности ВСУ.