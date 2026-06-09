Силы ПВО уничтожили более 20 дронов на подлете к Чонгарскому мосту

Над Чонгаром сбито больше 20 дронов, летевших к мосту Силы ПВО уничтожили более 20 дронов на подлете к Чонгарскому мосту

Москва9 июн Вести.В Херсонской области расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили свыше 20 украинских беспилотников, которые летели к мосту в Чонгаре. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Наши мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 вражеских БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре написал Владимир Сальдо

По словам губернатора, противник целенаправленно бьет по этому мосту, чтобы парализовать движение и доставить неудобства жителям. Основную часть дронов удалось ликвидировать еще на дальних подступах.

Сальдо поблагодарил военных за работу, отметив, что без их действий последствия атак ВСУ могли быть значительно серьезнее.

Ранее сообщалось, что Чонгарский мост вновь поврежден после ночной атаки украинских дронов. Движение автотранспорта перекрыто. На месте работают сотрудники профильных служб.