В небе над Херсонской областью ликвидировано 12 беспилотников ВСУ за ночь

Сальдо сообщил об уничтожении 12 дронов в Херсонской области в ночь на 12 июля В небе над Херсонской областью ликвидировано 12 беспилотников ВСУ за ночь

Москва12 июл Вести.В ночь 12 июля над Херсонской областью средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

12 вражеских дронов сбиты в небе над Херсонской областью в ночь с 11 на 12 июля написал Владимир Сальдо

Глава региона подчеркнул, что защита мирного населения, транспортных магистралей и объектов жизнеобеспечения ведется в круглосуточном режиме. Он выразил признательность военнослужащим за их бдительность, высокий профессионализм и мужество.

Информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.