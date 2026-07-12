Москва12 июлВести.В ночь 12 июля над Херсонской областью средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
12 вражеских дронов сбиты в небе над Херсонской областью в ночь с 11 на 12 июлянаписал Владимир Сальдо
Глава региона подчеркнул, что защита мирного населения, транспортных магистралей и объектов жизнеобеспечения ведется в круглосуточном режиме. Он выразил признательность военнослужащим за их бдительность, высокий профессионализм и мужество.
Информации о пострадавших и повреждениях на земле не поступало.