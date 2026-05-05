Силы ПВО уничтожили 38 вражеских БПЛА над Херсонской областью Силы ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА над Херсонской областью

Москва5 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 украинских беспилотников над территорией Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Сегодня (5 мая. — Ред.) враг выпустил по Херсонской области до 50 ударных беспилотников. Благодаря точной и слаженной работе подразделений противовоздушной обороны 38 целей уничтожены в небе над регионом написал он в своем Telegram-канале

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу и круглосуточную защиту региона.