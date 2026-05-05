Москва5 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 украинских беспилотников над территорией Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сегодня (5 мая. — Ред.) враг выпустил по Херсонской области до 50 ударных беспилотников. Благодаря точной и слаженной работе подразделений противовоздушной обороны 38 целей уничтожены в небе над региономнаписал он в своем Telegram-канале
Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу и круглосуточную защиту региона.