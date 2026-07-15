Москва15 июлВести.Российские военнослужащие уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Вражеские атаки были отражены ночью 15 июля.
[ВС РФ] сбили 15 вражеских беспилотников самолетного типа… Искренняя благодарность бойцам за выдержку, самоотверженность и ежедневный подвигнаписал Сальдо в своем канале в мессенджере МАХ
Он также отметил, что военнослужащие держат круглосуточную оборону, оберегая мирные населенные пункты и объекты инфраструктуры.