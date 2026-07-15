ВС РФ за ночь сбили 15 украинских беспилотников в Херсонской области

За ночь в Херсонской области сбили 15 украинских БПЛА ВС РФ за ночь сбили 15 украинских беспилотников в Херсонской области

Москва15 июл Вести.Российские военнослужащие уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Вражеские атаки были отражены ночью 15 июля.

[ВС РФ] сбили 15 вражеских беспилотников самолетного типа… Искренняя благодарность бойцам за выдержку, самоотверженность и ежедневный подвиг написал Сальдо в своем канале в мессенджере МАХ

Он также отметил, что военнослужащие держат круглосуточную оборону, оберегая мирные населенные пункты и объекты инфраструктуры.