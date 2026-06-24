В Херсонской области ночью была отражена атака 14 украинских БПЛА

Сальдо сообщил об отражении ночной атаки на инфраструктуру Херсонской области В Херсонской области ночью была отражена атака 14 украинских БПЛА

Москва24 июн Вести.Силами мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ минувшей ночью были уничтожены 14 ударных беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона поблагодарил российских военных за слаженную боевую работу.

Ночная атака на инфраструктуру Херсонской области отражена написал он в мессенджере MAX

Ранее Сальдо сообщил, что в течение прошедших суток из-за атак ВСУ шесть человек были ранены.

Один мирный житель, мужчина 1978 года рождения, погиб на автодороге Чаплинка – Надеждовка в результате атаки БПЛА по грузовому автомобилю.