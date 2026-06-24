Москва24 июнВести.Силами мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ минувшей ночью были уничтожены 14 ударных беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона поблагодарил российских военных за слаженную боевую работу.
Ночная атака на инфраструктуру Херсонской области отраженанаписал он в мессенджере MAX
Ранее Сальдо сообщил, что в течение прошедших суток из-за атак ВСУ шесть человек были ранены.
Один мирный житель, мужчина 1978 года рождения, погиб на автодороге Чаплинка – Надеждовка в результате атаки БПЛА по грузовому автомобилю.