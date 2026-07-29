Москва29 июлВести.Над территорией Херсонской области за минувшую ночь средствами мобильных огневых групп и противовоздушной обороны ликвидированы 15 вражеских беспилотников. Об оперативной обстановке сообщил в MAX губернатор Владимир Сальдо.
Враг 10 раз обстрелял населенные пункты Алешкинского и Голопристанского округов. К счастью, погибших и пострадавших среди мирных жителей нетуточнил Сальдо
На территории Херсонской области были обнаружены пять взрывоопасных предметов. Саперы провели обезвреживание четырех из них, запланировано разминирование еще одного.
В Брилевке, Каирке, Костогрызово и Новой Маячке зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества.