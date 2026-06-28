Москва28 июнВести.Около 200 беспилотников противника было сбито за минувшую неделю над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он поблагодарил подразделения ПВО, мобильные огневые группы и расчеты РЭБ за профессионализм, мужество и ежедневную защиту жителей.
Более 190 вражеских ударных беспилотников самолетного типа уничтожены и нейтрализованы над Херсонской областью за прошедшую неделюнаписал Сальдо в MAX
Губернатор подчеркнул, что за этой цифрой стоят десятки предотвращенных ударов по городам, селам и объектам инфраструктуры региона.