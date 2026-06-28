За неделю над Херсонской областью сбито более 190 БПЛА самолетного типа

Больше 190 ударных БПЛА уничтожено над Херсонской областью за неделю За неделю над Херсонской областью сбито более 190 БПЛА самолетного типа

Москва28 июн Вести.Около 200 беспилотников противника было сбито за минувшую неделю над Херсонской областью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он поблагодарил подразделения ПВО, мобильные огневые группы и расчеты РЭБ за профессионализм, мужество и ежедневную защиту жителей.

Более 190 вражеских ударных беспилотников самолетного типа уничтожены и нейтрализованы над Херсонской областью за прошедшую неделю написал Сальдо в MAX

Губернатор подчеркнул, что за этой цифрой стоят десятки предотвращенных ударов по городам, селам и объектам инфраструктуры региона.