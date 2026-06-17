Москва17 июнВести.Российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских боевиков на мосты в Херсонской области — уничтожено 18 ударных беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
Враг предпринял попытку атаки ночью 17 июня.
Наши военные отбили массированную атаку беспилотников противника на мосты в Херсонской области. Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУнаписал Сальдо в своем канале в мессенджере МАХ
Губернатор поблагодарил российских военных за профессиональную и самоотверженную боевую работу.