ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на мосты в Херсонской области ВС РФ сбили 18 дронов ВСУ, пытавшихся атаковать мосты в Херсонской области

Москва17 июн Вести.Российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских боевиков на мосты в Херсонской области — уничтожено 18 ударных беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Враг предпринял попытку атаки ночью 17 июня.

Наши военные отбили массированную атаку беспилотников противника на мосты в Херсонской области. Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ написал Сальдо в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор поблагодарил российских военных за профессиональную и самоотверженную боевую работу.