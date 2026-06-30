Москва30 июнВести.В Херсонской области отражена очередная атака ВСУ. Минувшей ночью в небе над регионом было сбито 26 беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
За ночь над Херсонской областью сбиты 26 ударных БПЛА противниканаписал Сальдо в своем канале в MAX
Он отметил, что военные продолжают работу по обеспечению безопасности людей и сохранении дорог и других важных объектов региона.
Ранее также сообщалось об уничтожении 32 беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области.