ВСУ ударили по мостам в Херсонской области, движение перекрыто

Движение по мостам через Чонгарский пролив закрыто после новых атак ВСУ ВСУ ударили по мостам в Херсонской области, движение перекрыто

Москва13 июн Вести.Украинские боевики снова атаковали мосты в районе Чонгара. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он добавил, что движение по мостам через Чонгарский пролив временно перекрыто.

Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто говорится в сообщении

Также ВСУ ударили по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

Всего в Херсонской области за ночь силы ПВО сбили 25 ударных БПЛА противника.