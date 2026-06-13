Москва13 июнВести.Украинские боевики снова атаковали мосты в районе Чонгара. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Он добавил, что движение по мостам через Чонгарский пролив временно перекрыто.
Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрытоговорится в сообщении
Также ВСУ ударили по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
Всего в Херсонской области за ночь силы ПВО сбили 25 ударных БПЛА противника.