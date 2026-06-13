Москва13 июнВести.ВСУ в очередной раз попытались ударить по мостам в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что всего за минувшую ночь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 ударных БПЛА противника.

Этой ночью враг ударил по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой

написал глава региона в Telegram-канале

Он отметил, что специалисты уже провели обследование конструкций. Движение по мосту запущено в реверсивном режиме.

Дальнейшая информация будет уточняться и доводиться дополнительно, проинформировал Сальдо.