Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой

ВСУ ударили по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой

Москва13 июн Вести.ВСУ в очередной раз попытались ударить по мостам в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что всего за минувшую ночь силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 25 ударных БПЛА противника.

Этой ночью враг ударил по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой написал глава региона в Telegram-канале

Он отметил, что специалисты уже провели обследование конструкций. Движение по мосту запущено в реверсивном режиме.

Дальнейшая информация будет уточняться и доводиться дополнительно, проинформировал Сальдо.