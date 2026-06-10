По атакованному ВСУ мосту из Геническа запустят реверсивное движение

Сальдо рассказал, как организуют движение на атакованном ВСУ мосту из Геническа По атакованному ВСУ мосту из Геническа запустят реверсивное движение

Москва10 июн Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что с 9.30 будет запущено в реверсном режиме движение по мосту, соединяющему Арабатскую стрелку с Геническом.

Ранее сегодня сообщалось, что противник попытался нанести по нему ракетный удар. Движение было перекрыто.

По словам Сальдо, специалисты провели обследование повреждений, нанесенных конструкциям моста.

Состояние моста позволяет организовать движение транспорта написал глава региона в Telegram-канале

Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе, уточнил губернатор.