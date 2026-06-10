Москва10 июнВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что с 9.30 будет запущено в реверсном режиме движение по мосту, соединяющему Арабатскую стрелку с Геническом.
Ранее сегодня сообщалось, что противник попытался нанести по нему ракетный удар. Движение было перекрыто.
По словам Сальдо, специалисты провели обследование повреждений, нанесенных конструкциям моста.
Состояние моста позволяет организовать движение транспортанаписал глава региона в Telegram-канале
Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе, уточнил губернатор.