Сальдо: электроснабжение в Херсонской области постепенно восстанавливается Сальдо: электричество постепенно возвращается в дома жителей

Москва14 июн Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в мессенджере MAX о постепенном возвращении электричества в жилые дома, которые оказались обесточены после атак ВСУ.

Глава региона сообщил, что находится на постоянной связи с энергетиками и оперативными службами, которые регулярно докладывают ему о ситуации, объеме повреждений и ходе восстановительных работ.

По его словам, электроснабжение уже постепенно восстанавливается.

Там, где безопасно, аварийные бригады работают без остановки. На участках, где сохраняется угроза атак дронов, специалисты приступают к ремонту сразу после разрешения оперативных служб сказано в сообщении

Социально значимые объекты и медицинские организации подключены к резервным источникам питания. Работа реанимаций, стационаров, служб переливания крови и скорая помощь работают штатно, также проводятся неотложные операции.

Сальдо напомнил, что активность врага в регионе сохраняется, силы ПВО отражают воздушные угрозы.