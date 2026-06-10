Сальдо: путь из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыт из-за удара по мосту Сальдо: 8 округов в Херсонской области полностью обесточены из-за удара БПЛА

Москва10 июн Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что утром 10 июня противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой.

Как он пояснил в своем канале в MAX, на месте инцидента работают профильные службы, движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются.

Кроме того, в результате ночной атаки украинских беспилотников полностью обесточены 8 округов в Херсонской области. Аварийные отключения затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.

Энергетики и аварийные службы уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.