Сальдо: ВСУ пытались атаковать мост на Арабатскую стрелку в Херсонской области

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара ВСУ Сальдо: ВСУ пытались атаковать мост на Арабатскую стрелку в Херсонской области

Москва10 июн Вести.В Херсонской области перекрыли движение из Геническа на Арабатскую стрелку. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

Отмечается, что рано утром в среду, 10 июня, Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по одному из мостов. Сейчас на месте работают сотрудники профильных служб.

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто… Обстоятельства уточняются написал Владимир Сальдо

Кроме того, после ночной атаки украинских беспилотников полностью обесточены восемь округов: Генический, Горностаевский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Новокаховский, Новотроицкий и Чаплинский.

Сотрудники энергокомпаний и ремонтные бригады уже трудятся на месте. Они прикладывают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества.