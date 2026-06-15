Москва15 июнВести.После массового ночного налета беспилотников повреждены мосты в Херсонской области, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" перекрыто. Удары наносились и по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрытонаписал чиновник
Он пояснил, что в настоящее время сохраняется беспилотная опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.