Российские силы перерезали еще одну артерию снабжения ВСУ под Одессой ВС РФ нанесли удар по стратегическому мосту в Затоке Одесской области

Москва8 июн Вести.В Одесской области российскими войсками нанесен ракетный удар по поселку Затока, в результате которого пострадал стратегический мост, обеспечивавший важнейшие пути снабжения украинских боевиков. Об этом в понедельник сообщил канал в MAX "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Целью стал ключевой мост, соединяющий две части региона. Авторы канала уточнили, что российская армия задействовала беспилотники "Герань" и корректируемые авиабомбы ФАБ с УМПК. Основной задачей было перерезать логистику ВСУ — по имеющейся информации, загорелся именно тот мост, через который шло снабжение украинских сил.

Факт возгораний в районе удара подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS.

В декабре 2025 года российские войска уже атаковали мост в Затоке фугасными авиабомбами, однако тогда полностью уничтожить его не удалось. Позже Вооруженные силы России вывели из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса — Рени, что создало риски изоляции западных районов Одесской области.