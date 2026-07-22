ВС РФ поразили сухогруз и балкер, доставлявшие грузы для ВСУ в Одессу

ВС РФ поразили доставлявшие грузы для ВСУ сухогруз и балкер на переходе морем ВС РФ поразили сухогруз и балкер, доставлявшие грузы для ВСУ в Одессу

Москва22 июл Вести.Вооруженные силы РФ в ночь на 22 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА. В результате были поражены сухогруз и балкер, которые доставляли грузы для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".

На переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одесса) поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск" говорится в сообщении российского военного ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, ВС РФ поразили в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты портовой инфраструктуры, которая использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также ударам российской армии подверглись предназначенные для обеспечения ВСУ резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

В районе села Ковалевка, которое расположено в Одесской области, поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Кроме того, как отметили в Минобороны РФ, российские силы уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину противника.

21 июля Минобороны России сообщило о нанесении ударов по судам, которые совершали грузовые перевозки в интересах ВСУ. Отмечается, что цели ударов находились у портов Одессы и Николаева. ВС РФ поразили эти украинские объекты, чтобы снизить возможности противника по транспортировке вооружения и военной техники.