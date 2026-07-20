Минобороны РФ отчиталось об ударах по портам Украины и используемым ВСУ судам

ВС РФ нанесли удары по портам Украины и задействованным в интересах ВСУ судам Минобороны РФ отчиталось об ударах по портам Украины и используемым ВСУ судам

Москва20 июл Вести.Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ), задействованные в спецоперации, в течение дня 19 июля продолжили наносить удары по украинским портам, судам и объектам инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующая статистика отражена в ежедневной сводке Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в Одессе были поражены портовые объекты с применением противокорабельных ракет "Оникс", крылатых ракет воздушного базирования и барражирующих боеприпасов.

В частности, на территории одесского порта уничтожены цех по сборке беспилотников дальнего радиуса действия и площадка для стоянки бензовозов.

Ранее Минобороны России сообщало о нанесении удара по центру переработки углеводородного сырья в Полтавской области с использованием беспилотника "Герань-4 Сикер". Тот же БПЛА использовался для нанесения ударов по логистическому центру в Днепропетровске.

Особенностью этого летательного аппарата является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет ему самостоятельно корректировать траекторию перед поражением цели.

19 июля Минобороны сообщило об ударах ВС РФ высокоточным оружием воздушного базирования по портам Одесса и Черноморск, а также о применении ударных беспилотников для ликвидации намеченных военных целей.

За сутки до этого Вооруженные силы России также уничтожили в порту Черноморск два судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения.

До этого российская армия поразила в порту Николаев четыре сухогруза, которые были задействованы в операциях по снабжению украинских формирований.