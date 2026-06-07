В "Западе" рассказали о применении дронов КВН на харьковском направлении

"Есть КВН": боец "Запада" рассказал, как идут бои на харьковском направлении В "Западе" рассказали о применении дронов КВН на харьковском направлении

Москва7 июн Вести.Основная задача расчетов БПЛА – фиксация и немедленный удар по любым перемещениям сил противника. Для этого применяются FPV-дроны, беспилотники "Молния" и аппараты на оптоволокне. Их еще называют КВН – "Князь Вандал Новгородский". Об этом заявил ИС "Вести" командир взвода группировки войск "Запад" с позывным Батайск.

На харьковском направлении наиболее интенсивные столкновения зафиксированы на западном берегу реки Оскол. Подразделения "Запада" ведут бои против соединений "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация), сил территориальной обороны и иностранных бойцов. Оборона опирается на подготовленную сеть укреплений и опорных пунктов в зданиях и лесопосадках, которые поражаются артиллерией и беспилотниками.

Работаем, продолжаем. Обстановка тяжелая, но податливая. Приоритетные цели: любые передвижения, движения противника. Если обнаруживаем, сразу по ним отрабатываем. У нас как "Молнии" присутствуют, так и есть КВН – это оптоволокно, также и FPV-шки сказал Батайск

На харьковском направлении наиболее сложный для поражения объект – бронетранспортер, заявил начальник расчета группировки войск "Запад" с позывным Орел.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил России ликвидировали в Харьковской области десантные группы украинских войск.