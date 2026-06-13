Командир расчета БПЛА: российские дроны перекрыли трассу ВСУ под Харьковом FPV-дроны ВС РФ заблокировали для ВСУ участок трассы Р-79 в Харьковской области

Москва13 июн Вести.Российские пилоты FPV-дронов из группы "Конторы", которая находится в составе группировки войск "Запад", фактически парализовали движение техники Вооруженных сил Украины на одном из ключевых участков трассы Р-79, расположенном на правобережье реки Оскол. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета БПЛА с позывным Сварог.

По его словам, раньше эта дорога активно использовалась противником для переброски транспортных средств и наземных робототехнических комплексов. Однако после серии точных ударов активность ВСУ здесь резко снизилась.

На этом участке дорога на юг ведет. Здесь и транспорт раньше был, и НРТК приезжали часто. Сейчас реже бывают сообщил Сварог

Он добавил, что на трассе до сих пор остаётся подбитая украинская техника — брошенные машины и бронеавтомобили, которые не стали эвакуировать.

Один из наиболее ярких эпизодов атак на вражескую бронетехнику произошел здесь же осенью. Боец вспоминает, как ему удалось поразить американский бронеавтомобиль Humvee.

Я на этой дороге осенью Humvee подловил. Снаряд был маленький, не думал, что ему что-то сделаю, но потом второй "птицей" полетели осматривать — а он стоит там. Мы еще несколько раз отработали по нему рассказал он

Как подчеркнул оператор дрона, теперь из-за постоянной активности российских беспилотников данный отрезок трассы Р-79 ВСУ практически перестали использовать для перемещения своей боевой техники.

Ранее в субботу ВС РФ также поразили цех по производству украинских дронов в Харьковской области.