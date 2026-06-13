"Лютый", "Бобер" и другие: какие дроны летят в Россию через Харьковскую область Пулеметчик ВС РФ Бурый рассказал, с какими вражескими БПЛА приходится иметь дело

Москва13 июн Вести.Мобильные огневые группы группировки войск "Запад" в Харьковской области дежурят вдоль всей линии фронта, перехватывая вражеские дроны. О типах беспилотников, применяемых врагом, рассказал ИС "Вести" пулеметчик одной из мобильных огневых групп с позывным Бурый.

Бойцы на этом участке фронта нейтрализуют в том числе и дроны-камикадзе, летящие вглубь территории России.

Враг тоже хитрый и умный. Они пытаются где-то низиной пролететь, где-то за лесополосами прятаться и так далее - постоянно меняют маршруты. Наша основная цель - остановить БПЛА. Они разные, в основном "Лютый", "Бобер", дроны П-6 - размах крыла у них шесть метров, то есть это полноценный самолет по сути. Несут они боеприпас на себе по 50-70 килограммов, то есть это довольно-таки серьезное оружие рассказал Бурый

В составе каждого расчета три бойца - пулеметчик, прикрывающий и водитель. Враг старается использовать ночное время суток, но тепловизоры позволяют пулеметчикам увидеть воздушную цель. Бойцы мобильных огневых групп постоянно общаются между собой, обмениваясь опытом, рассказал помощник пулеметчика с позывным Зенит.