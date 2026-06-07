Боец с позывным Орел рассказал о наиболее сложном для поражения объекте Боец с позывным Орел рассказал, какую технику НАТО "сложно сжечь"

Москва7 июн Вести.На харьковском направлении наиболее сложный для поражения объект - бронетранспортер. Об этом заявил ИС "Вести" начальник расчета группировки войск "Запад" с позывным Орел.

На счету расчета БПЛА числится несколько сотен уничтоженных целей. В основном состоящих на вооружении армий НАТО. Включая бронетранспортеры М-113 грузоподъемностью до 3 кг.

В основном это зарубежные цели, а именно натовская техника. А именно: М-113, Казак, ББМ, НРТК, Баба-Яга. … М-113. Очень сложно ее сжечь сказал Орел

Основная задача расчетов БПЛА - фиксация и немедленный удар по любым перемещениям сил противника. Для этого применяются FPV-дроны, беспилотники "Молния" и аппараты на оптоволокне. Их еще называют КВН, его общее название - "Князь Вандал Новгородский".