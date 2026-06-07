Москва7 июнВести.На харьковском направлении наиболее сложный для поражения объект - бронетранспортер. Об этом заявил ИС "Вести" начальник расчета группировки войск "Запад" с позывным Орел.
На счету расчета БПЛА числится несколько сотен уничтоженных целей. В основном состоящих на вооружении армий НАТО. Включая бронетранспортеры М-113 грузоподъемностью до 3 кг.
В основном это зарубежные цели, а именно натовская техника. А именно: М-113, Казак, ББМ, НРТК, Баба-Яга. … М-113. Очень сложно ее сжечьсказал Орел
Основная задача расчетов БПЛА - фиксация и немедленный удар по любым перемещениям сил противника. Для этого применяются FPV-дроны, беспилотники "Молния" и аппараты на оптоволокне. Их еще называют КВН, его общее название - "Князь Вандал Новгородский".