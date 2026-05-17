Москва17 мая Вести.Отряд противодействия БПЛА "Варяг" поставил на боевое дежурство автоматизированную турель с лазерным дальномером и оптическим визиром, что помогает уничтожать цели в автоматическом режиме, рассказал боец с позывным Змей в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам военнослужащего, установка способна уничтожать любые низколетящие цели.

Автоматизированная турель калибра 23 мм. В ней находится лазерный дальномер, оптический визир и тепловизор. То есть в автоматизированном режиме мы можем захватить цель и ее уничтожить. Мы установили ее на колесную базу рассказал Змей

Он добавил, что установку еще предстоит доработать, так как генератор сильно шумит и мешает расчету.

Мы можем захватить растр, и система наведения будет уже наводиться на этот растр. Дальномер учитывает дальность и происходит упреждение. На рассчитанное упреждение ведется огонь. Оператор нажимает кнопку "уничтожить", ведет визуальную разведку через тепловизор либо визир дневной. Мы ее только сегодня первый день поставили на дежурство. Комплекс полностью автоматизирован. Электропривода, счетно-решающий прибор. Инновации, новшества отметил боец

Змей рассказал, что отряд "Варяг" работает на второй после СВО линии. Это "подразделение новых технологий", которое входит в структуру Войск беспилотных систем.

