Москва21 маяВести.Российский зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" применяется в зоне СВО для защиты от беспилотников ВСУ. Кадры применения пушечного комплекса опубликовал Telegram-канал "Повернутые на войне".
На видео можно заметить интерфейс пушечного комплекса, который в полуавтоматическом режиме сбивает вражеские БПЛА.
Кроме того, присутствует визуализация захвата, указывающая на использование искусственного интеллекта.
Ранее стало известно, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов усовершенствовали методы борьбы с тяжелыми украинскими дронами.