ВС РФ применили пушечный комплекс "Цитадель" для защиты от БПЛА

В России применили пушечный комплекс "Цитадель" против БПЛА ВС РФ применили пушечный комплекс "Цитадель" для защиты от БПЛА

Москва21 мая Вести.Российский зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" применяется в зоне СВО для защиты от беспилотников ВСУ. Кадры применения пушечного комплекса опубликовал Telegram-канал "Повернутые на войне".

На видео можно заметить интерфейс пушечного комплекса, который в полуавтоматическом режиме сбивает вражеские БПЛА.

Кроме того, присутствует визуализация захвата, указывающая на использование искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов усовершенствовали методы борьбы с тяжелыми украинскими дронами.