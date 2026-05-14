Москва14 мая Вести.Новые кадры эффективной работы операторов БПЛА группировки войск "Север" ВС РФ показал в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

По словам Поддубного, уничтоженные беспилотники должны были отработать по позициям российских подразделений или вести разведку и наводить ударные средства украинских боевиков.

Наблюдаем за работой специалистов БпС в составе 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". В опытных руках шустрые коптеры день и ночь срывают разведывательные и ударные планы противника. Чтобы обеспечить продвижение наших сил по земле, очень большая работа ведется в небе отметил военкор

Ранее Евгений Поддубный обратил внимание на слабую антидроновую защиту украинских танков. Он отметил, что это играет на руку бойцам ВС РФ, которые совершают результативные боевые вылеты даже в откровенно нелетную погоду.