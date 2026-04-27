Москва27 апр Вести.Специалисты российских Войск беспилотных систем сожгли пункт временной дислокации боевиков подразделения "Кракен" (признано террористическим и запрещено в России) на севере Харьковской области. Видео поражения логова боевиков опубликовал в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Пункт временной дислокации был атакован "Геранями" в районе населенного пункта Золочев, пояснил военкор.

Напомним, в свое время, "Кракен" был сформирован преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц. Набирали боевиков с хорошей физической и психологической подготовкой. Личный состав неонацистской террористической группировки отличается особой жестокостью. Ликвидация таких элементов – правое дело отметил Поддубный

Расширение буферной зоны на СВО станет проблемой для противника, сообщил ранее ИС "Вести" военкор Алексей Гавриш.