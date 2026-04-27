Москва27 апр Вести.Расширение буферной зоны на СВО станет проблемой для противника, сообщил ИС "Вести" военкор Алексей Гавриш.

Сегодня [в Минобороны РФ] сообщили о том, что было освобождено еще одно село в Сумской области. Таратутино — село хоть небольшое, но для нас очень важное. Во-первых, расширяется буферная зона, во-вторых, удлиняется линия боевого соприкосновения, и противнику приходится свои немногочисленные резервы перекидывать с других направлений сюда. Нужно отметить, что с расширением этой буферной зоны врагу будет все тяжелее и тяжелее доставать беспилотниками до границ РФ и он будет терять все больше людей