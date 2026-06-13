"Страшная сила": Поддубный прокомментировал удар авиабомбами по укрытиям врага Поддубный оценил удар ВС РФ планирующими авиабомбами по вражеским укрытиям

Москва13 июн Вести.Воздушно-космические силы РФ поразили планирующими авиабомбами укрытия противника в районах двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Видео с кадрами объективного контроля, опубликованное Минобороны РФ, прокомментировал в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Новые цели для ВКС России были выявлены в районах населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Подтверждено поражение пунктов временной дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины и 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ.

Для поражения укрытий боевиков были применены авиационные бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Страшная сила написал Поддубный

По сообщению Минобороны России, успешное поражение целей подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.