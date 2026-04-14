Боец с позывным Зима рассказал о популярности на фронте "умного" дрона "Елка"

Москва14 апр Вести.Дрон-перехватчик с искусственным интеллектом (ИИ) "Елка" демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО) и активно применяется на фронте.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал боец 4-й бригады группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) "Юг" с позывным Зима.

"Елочки" показали себя отлично, очень хорошая разработка, тоже сбивают цель "на ура". Сбивали уже ударные БПЛА, сбивали разведывательные БПЛА, FPV противника. Все, что летит, все уничтожает отметил военнослужащий

По словам бойца, мобильная огневая группа, в составе которой он выполняет задачи в зоне СВО, активно использует этот беспилотник: недавно с его помощью был уничтожен украинский разведывательный БПЛА "Лелека".

Дрон-перехватчик "Елка" — автономное устройство, предназначенное для борьбы с вражескими БПЛА, не оснащено взрывчатой боевой частью.

Ранее военнослужащий сил противовоздушной обороны с позывным Морок сообщил, что "Елка" оснащена искусственным интеллектом, способным распознавать цели, невидимые человеческому глазу.