Москва5 апр Вести.Новый 5-й батальон в составе 40-й отдельной бригады Войск беспилотных систем в числе прочих использует FPV-дроны самолетного типа "Сокол-И". Об их достоинствах рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" боец ВС РФ Владислав Лечитский.

"Сокол-И" уничтожает цель тараном или самоподрывом, который инициируют удаленно.

"Птица" очень эффективная, показала себя очень хорошо за счет того, что находится очень долго в воздухе. Видео у него цифрового качества – все хорошо видно рассказал Владислав Лечитский

Запускаются эти беспилотники с рук, а использовать их можно много раз, добавил он.

При посадке просто вставляется чека обратно, и самоподрыв уже невозможен пояснил Лечитский

Тем временем командир отдельной бригады беспилотных систем полковник Валерий Семенюта, в подчинении которого находится 5-й батальон, рассказал о "шедевральном" отборе его бойцов.