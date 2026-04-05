Полковник Семенюта: в новом батальоне беспилотчиков служат только "заряженные"

Москва5 апр Вести.Новый 5-й батальон в составе 40-й отдельной бригады Войск беспилотных систем комплектуется молодыми, перспективными и "заряженными" бойцами. В 25 лет это уже опытные военнослужащие, рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир отдельной бригады беспилотных систем полковник Валерий Семенюта.

У большинства бойцов батальона – первый годичный контракт, и заключен он на службу непосредственно в недавно созданных Войсках беспилотных систем.

Здесь отбор происходит на каком-то шедевральном уровне. Мне отправляют прекрасных граждан нашей страны – молодые, "заряженные" ребята. Средний возраст 25 [лет] – это уже опытный воин, можно сказать, в моем батальоне, боец. [В возрасте] 22-23 [лет] работают рассказал полковник Семенюта

С комбригом полностью согласен один из самых опытных бойцов батальона – Дмитрий Макух.

Очень молодые ребята, перспективные, "заряженные". Средний возраст – 30 лет, наверное. До 40 лет отметил он

У большинства бойцов до прихода в батальон не было опыта управления беспилотниками.

Но и программа обучения, и доступность этого обучения, и система обучения позволяют за месяц научить пилота первоначальным навыкам. Остальное получим в бою, уже на практике отметил полковник Семенюта

Также комбриг Семенюта рассказал: новый батальон беспилотчиков был запущен в бой буквально за три дня.