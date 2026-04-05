В составе 40-й отдельной бригады Войск беспилотных систем действует абсолютно новое формирование – 5-й батальон. Его бойцы были подготовлены в самые короткие сроки, но вышли на высокий уровень результативности уже за две недели выполнения боевых задач, рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир отдельной бригады беспилотных систем полковник Валерий Семенюта.

5-й батальон, на передовом пункте управления которого побывал Владимир Соловьёв, – абсолютно новое подразделение в воинской части.

Данный батальон был сформирован в декабре месяце и прошел обучение в 473-м учебном центре. Прибыл сюда, на территорию СВО, 26 февраля. 27-го мы его доукомплектовали материальными средствами и 28-го уже запустили его в бой – настолько он был подготовлен. Поэтапно, конечно, не в полном составе, но уже начали применение. Потом было принято решение усилить одно из соединений группировки силами и средствами батальона – а у него ударных систем хватает, чтобы наносить огневое поражение – и сменили дислокацию данного батальона. И чуть больше двух недель батальон выполняет задачи, а результат уже – как на уровне моих линейных батальонов, штатных поделился полковник Семенюта

